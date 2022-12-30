Подписчики волнуются за здоровье Юдашкина: «Как же теперь без Вали?»

У мэтра мира моды есть трое внуков, а бок о бок с ним все невзгоды преодолевает его жена.

Поклонники модельера Валентина Юдашкина беспокоятся за его здоровье. Об этом сообщает издание dni.ru. Селебрити борется с онкологией на протяжении нескольких лет. По всему его телу распространились метастазы, он поседел и похудел.

Бок о бок с мужчиной, преодолевая все невзгоды, идет его супруга Марина. Женщина делится фотографиями с дочкой Галиной, которая подарила родителям трех внуков, двух мальчиков и долгожданную девочку. На последнем снимке присутствуют лишь родственницы мэтра моды, а он сам в кадр не попал, чему фанаты несказанно удивлялись.

«Как же теперь без Вали все фотографии?» — вопрошали юзеры.

Тем не менее, со временем, все привыкли. Есть мнение, что Юдашкин мог попросить жену не распространяться о подробностях болезни и состояния здоровья, поскольку Марина старается отвечать на вопросы лаконично и сдержанно.

При этом несколько дней назад в СМИ была информация, что в последнее время состояние здоровья Юдашкина стабилизируется. Сообщалось, что он поправился и даже отрастил волосы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает тяжелобольному Юдашкину противостоять болезни и сохранять оптимизм.