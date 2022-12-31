Надя Ручка о неправильном питании: Я не люблю фастфуд за то, что он есть

Супруг солистки группы «Блестящие» Нади Ручки Денис Боярко в одном из интервью признался, что когда певица уезжает на гастроли, они с пятилетним сыном устраивают дни непослушания и позволяют себе вредную еду.

В интервью ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru Надя призналась, что старается придерживаться правильного питания, ненавидит фастфуд, но при этом старается не делать членов семьи заложниками своих заморочек. Как ей удается удержать этот баланс?

— Ты строгая мама? Супруг в одном из интервью признавался, что когда ты уезжаешь на гастроли, то у них дни непослушания.

— Да нет, я не считаю. Ну, может, строгая. Не знаю, смотря в каких вещах. Ну, просто я не люблю фастфуд. То есть я его не люблю за то, что он есть. Потому что это совсем вредная еда. Ну, допустим, еще какие-то бургеры, не все… Более менее. Но когда до конкретного во фритюре чего-то жареного. Ты не знаешь, сколько раз меняли масло, не меняли. Это же просто знаете, как? Как это называется? Ну, в общем, отложенный какой-то механизм в бомбе. Ты это поедаешь, все весело, все классно и мультики идут. И эта хрустяшка у тебя рядом. Проходят годы, и ты потом уже не знаешь, почему у тебя какой-то орган отказал. Есть вещи, которые конкретное зло. Допустим, вот, жаренное во фритюре, в котором ты не знаешь, как часто меняли это масло. Я считаю, что это неправильно.

— Но если дома готовить бургер и картошку для того, чтобы удовлетворить это желание.

Пожалуйста. Конечно, мы и пиццу с ним делаем дома, она у нас такая специфическая. Мы просто берем эту лепешку мексиканскую, и чуть-чуть я сушу на сковороде так, без масла, а сверху мы трем сыр. Он любит помогать мне. Соль какая-то. Много сырка. И все это у него типа пицца, чтобы немного вот этого теста съедать.

— А вообще дома… Не будем спрашивать про классическое блюдо, что еще готовить? Думаю, что борщ это просто априори…

— Мне кажется, уже перестал получаться. Я уже смотрю, я уже сама от себя жду чего-то сверхъестественного. Думаю, это не то, это не заслуживает такой похвалы. Это плохой борщ, ты плохой. Я всегда считаю, что дома должен быть какой-нибудь что-то горячее типа супа. У меня какое-то количество, их по очереди готовлю. Я почти ничего не жарю. И салаты. Я ничего не пеку. Я могу в духовке какую-то птицу с овощами приготовить. Я просто в этом выросла. У меня мама фактически не готовила пирогов и тортиков. У нас не было такого, что всегда на столе должны вот эти пирожки, да печенюги лежать.

И как-то так и живу дальше и не завожу здесь. Ну, ребят, особо не просят. Ну, конечно, я покупаю ребенку сладости. Не то, что я придерживаюсь такого питания, и вы будете заложниками моих заморочек. Поэтому нет, все есть. Но просто я это лишний раз не пеку. Так что все — мои коронные блюда это огромное количество зеленых салатов из листвы с разными соусами и супы. Потому что я знаю, что я точно своих парней, моя совесть чиста, я их гадостью не накормила. А сами пускай едят, как хотят. Где-нибудь в дни непослушания.

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