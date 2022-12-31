Надя Ручка об отношениях: Разве только мужчина хочет секса? А ты не хочешь?

Жизнь прожить, не поле перейти, как и построить личные отношения. Современные женщины, бывает, очень претенциозны к мужчинам. Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка в студии 5-tv.ru рассказала ведущей Светлане Шевченко о том, как не бояться знакомиться с новыми людьми и какие основные ошибки допускают женщины при выборе партнера.

Как доверять людям, которых ты встречаешь? Мне кажется, с возрастом ты все меньше и меньше это делаешь. И когда встречаешь каких-то новых людей, то на них начинаешь смотреть с определенным подозрением и думаешь, ища в нем сразу опасность?

Ну, конечно, уже не с такими распахнутыми глазами и объятиями бежишь ко всем встречным перечным не зная. Наверное, нужно накачивать свою интуицию. Наблюдательность. И это вам в помощь. Отключать иногда свои эмоции, подскакивающие гормоны. Потому что я видела какие-то истории, когда девчонки мне говорили: Все мужчины плохие, они все только одного хотят. Чего одного? Сексуальные отношения. А тебе они не нужны разве? Что значит — только мужчина хочет? А ты не хочешь? Ты — женщина. Ты что? Ты для чего? Только для пеленок, что ли? В чем вопрос?

И тут, когда начинаешь знакомиться с этой женщиной, уже ты понимаешь, что она живет вся на страстях. Она сама смотрит на вот эту вот какую-то излишнюю сексуальность в проявлении мужчины. А какой мужчина будет это проявлять вот это все? Тоже специфический. Она по себе находит людей, и все из этой карусели выбраться не может. Она вся живет на этих страстях. И попадись ей нормальный, спокойный мужчина. Она, во-первых, может его не заметить, во-вторых, скажет, что-то мне с ним скучно. Он чего от меня вообще хочет? Тут просто нужно, нужно себя понимать.

Полную версию интервью с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручка смотрите на 5-tv.ru.