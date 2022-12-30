DAVA или не DAVA? Мари Краймбрери опубликовала нежные фото с мужчиной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 56

Певица Мари Краймбрери всполошила поклонников романтической фотосессией

DAVA или не DAVA? Мари Краймбрери опубликовала нежные фото с мужчиной

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Артистка опубликовала провокационный пост на фоне слухов о своем романе с блогером и певцом Давилом Манукяном.

Мари Краймбрери считается одной из самых скрытных молодых артисток и не афиширует подробности личной жизни. При этом девушку неоднократно видели в компании экс-возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна.

В преддверии Нового года артистка вновь подогрела интерес к своей персоне, поделившись целой серией снимков с неизвестным молодым человеком.

«Смотри, какими счастливыми мы можем быть», — подписала пост Краймбрери.

Примечательно, что на всех фотографиях спутник певицы скрывается под капюшоном. Пользователи принялись гадать, в чьих же объятьях растворилась девушка. Многие подписчики считают, что Мари Краймбрери обнимается именно с Манукяном, более известным как DAVA. Однако нашлись и те, кто назвал фотосессию постановочной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Давид Манукян также заинтриговал подписчиков неоднозначными фотографиями с Агатой Муцениеце.

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