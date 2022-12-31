Американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Атака произошла в провинции Дейр-эз-Зор, с 2015 года американское командование организовало в этом районе девять пунктов дислокации.
Фото: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli
Американская военная база на сирийской территории была атакована, по данным Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии, по ней ударили несколькими ракетами. Согласно информации агентства, обстрел произошел вблизи нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.
Сообщается, что после инцидента в небе над указанным районом осуществляли патрулирование американские вертолеты. Кто осуществил запуск ракет, не уточняется. Также неизвестно, есть на базе погибшие и пострадавшие в результате атаки. В своем Telegram-канале издание подчеркнуло, что американцев обстреляли реактивными снарядами, «после чего над районом пролетели вертолеты оккупантов».
Большинство сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке сейчас контролируют бойцы курдских «Сил демократической Сирии» (СДС, SDF), их в свою очередь поддерживают военные из Соединенных Штатов. В последнее время позиции СДС все чаще атакуются, десятки курдов погибли в этих столкновениях. Нападают, в том числе, арабские ополченцы.
Всего в упомянутом районе начиная с 2015 года были организованы девять пунктов дислокации американской армии. Дамаск говорит о военном присутствии Вашингтона на своей территории как об оккупации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Штаты пытаются втянуть Россию и Китай в новый конфликт.
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