🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 декабря. Растущая Луна в Овне обещает чудесные сюрпризы и приятные знакомства. Но важно обойтись без завышенных ожиданий.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Зачем искать повод для праздника и ждать специальную дату? Начинайте отмечать уже сейчас! Звезды обещают, что так получится только лучше.

Космический совет: оцените все то хорошее, что с вами случилось в последнее время.

♉ Телец

Звезды обещают, что вас ждет приятный сюрприз! Наберитесь сил и терпения, Тельцы. Кстати, праздничный ужин будет вкуснее, если вы не будете смотреть телевизор, а уделите все внимание беседам с близкими.

Космический совет: приготовьтесь получить самый лучший подарок.

♊ Близнецы

Даже у представителей воздушных знаков есть свои пределы, Близнецы. Кажется, вы перенапряглись в последнее время и достигли своего предела. Найдите сегодня возможность отключиться от окружающего мира хотя бы ненадолго и поймать атмосферу праздника.

Космический совет: позаботьтесь о себе.

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♋ Рак

Мы хотим, чтобы каждый новый день или год был интересным приключением. Но ожидать, что каждый день будет поражать вас чем-то новым и захватывающим — немного наивно. Снизьте планку ожиданий от предстоящего праздника.

Космический совет: без завышенных ожиданий Новый год пройдет только лучше.

♌ Лев

Звезды настоятельно рекомендуют Львам посвятить сегодня как можно больше времени уходу за собой. Неделя выдалась непростой, вы перенапряжены и нуждаетесь в разрядке. Не бойтесь заняться тем, что зажигает внутри радость.

Космический совет: обратите свой взор внутрь.

♍ Дева

Для вас вот-вот откроются двери, ведущие к процветанию, Девы. Это время для того, чтобы вновь разжечь вашу страсть; вспомнить, почему вы отправились в это путешествие; начать двигаться по выбранному пути с новыми силами. Все меняется к лучшему.

Космический совет: для вас открываются двери процветания.

♎ Весы

Можете по праву гордиться тем, что вы открыты к людям и любимы, Весы. За вашим столом найдется место для всех. Но нужно ли за него всех пускать? Даже у добрейших людей есть границы, которые другим ни за что нельзя переступать.

Космический совет: некоторые люди просто не стоят вашего времени и энергии.

♏ Скорпион

Сегодня звезды призывают вас не делать резких движений, Скорпионы. Просто плывите по течению и следуйте намеченному ранее плану. Иначе велик риск столкнуться с неприятностями, которые сейчас вам совершенно точно не нужны.

Космический совет: избегайте сегодня импульсивных решений.

♐ Стрелец

Вы славитесь своей способностью получить все удовольствия, которые предлагает жизнь. Но вам действительно нужно потратить все деньги на еще один парчовый пиджак? И это касается не только денег, а также нервов от последствий легкомысленных знакомств.

Космический совет: сегодня волшебный день, но не ослабляйте бдительность.

♑ Козерог

Пришло время избавиться от чувства вины и стыда, Козероги. Пришло время повысить отпустить раскаяние за ошибки, полностью принять ситуацию и начать жить дальше. Пришло время начать любить себя и так же сильно, как вы хотите, чтобы другие любили вас.

Космический совет: поработайте над отношениями с самим собой.

♒ Водолей

Чем старше вы становитесь, тем чаще считаете себя правыми во всем, Водолеи. Но это не так. Попробуйте следовать принципу Сократа и признать — вы знаете, что ничего не знаете.

Космический совет: посвятите себя изучению неизведанного.

♊ Рыбы

Сегодня очень вероятны неожиданные и приятные встречи с новыми людьми. Возможно, благодаря им вы узнаете что-то новое о себе. Если у вас нет желания встречать Новый год дома, то смело отправляйтесь на улицу. Вряд ли вы окажетесь там в одиночестве.

Космический совет: запаситесь игристым.

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