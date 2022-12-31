Убийственная народная медицина: почему нельзя «лечиться» алкоголем при простуде

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Оксана Тарасова
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Терапевт Андреев предупредил об опасности алкоголя при простуде

Убийственная народная медицина: почему нельзя «лечиться» алкоголем при простуде

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Врач рассказал, как спиртное «перетягивает одеяло на себя» в борьбе с заболеванием.

Согреваться любыми алкогольными напитками во время простуды не просто не полезно, а категорически вредно. В интервью изданию Газета.ру врач-терапевт, аллерголог-иммунолог и гастроэнтеролог Александр Андреев запретил использовать этот метод так называемой народной медицины в борьбе с недугом. Даже если временно он поможет почувствовать себя бодрее, последствия для организма будут тяжелыми.

«Во время простуды все наши силы сконцентрированы на борьбе с заболеванием. Алкоголь неизбежно будет „перетягивать одеяло на себя“. В результате ослабленному организму придется дополнительно расходовать ресурсы не на восстановление, а на переработку выпитого», — подчеркнул доктор.

Андреев также отметил, что любого вида спиртное является токсичным для печени и снижает работоспособность этого органа. А он крайне важен в момент хвори, так как наравне с иммунной системой подавляет активность вирусов и бактерий. Так и получается, что в стремлении поддержать организм употребляющий только мешает ему справляться с простудой.

«Полезного для здоровья спиртного попросту не существует», — резюмировал врач.

Алкоголь всех сортов и любой крепости замедляет процесс восстановления. А в сочетании с повышенной температурой тела он еще и значительно нагружает сердце. Помимо неприятных симптомов ОРВИ человек после стопки горячительного может схлопотать ярко выраженную тахикардию и аритмию. На фоне общей ослабленности состояние, мягко говоря, нежелательное. 

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