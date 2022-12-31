В США назвали пять сценариев развязывания третьей мировой войны в 2023 году

Эксперт в области безопасности Роберт Фарли заявил, что в 2022-м вероятность мирового столкновения достигла максимума с момента окончания холодной войны.

Война между великими державами, та самая третья мировая, сегодня вероятна больше, чем когда-либо с момента окончания холодной войны. И существует пять путей, которыми страны движутся навстречу глобальному столкновению. Такое мнение в своей статье для ресурса 19Fortyfive выразил американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли.

Первым фактором движения к страшному финалу автор материала назвал украинский конфликт. Он отметил, что российская спецоперация мгновенно повлекла за собой санкции и прямую поддержку Киева со стороны США и других западных государств. Эскалация в отношениях политических лидеров остается одной из самых актуальных проблем.

«Война оказала волновое воздействие на мировую арену, резко повысив ставки в спорах, которые тихо тлели десятилетиями», — сказано в статье.

Кроме ситуации на Украине, полагает Фарли, к третьей мировой могут привести обострившиеся противостояния — Китая и Тайваня, Турции и Греции. Также в список вошли кризис на Корейском полуострове и территориальный спор между Индией и Китаем. По словам автора, пока маловероятно, что один из этих споров перерастет в глобальный. При этом он считает, что ситуация на Украине уже имеет «некоторые аспекты войны великих держав».

Фарли заявил, что российско-украинский конфликт продемонстрировал, что масштабные вооруженные столкновения все еще могут происходить, несмотря на развитие международного сообщества. По его мнению, поддержание мира требует «осторожного государственного управления и экстраординарных навыков». На данный момент, подчеркнул эксперт, фатальный исход вероятен только в том случае, если одна из сторон в каждом перечисленном споре пойдет на «опасные шаги».

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