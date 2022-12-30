Бывший польский президент предупредил об угрозе третьей мировой

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 119

Экс-президент Польши Квасьневский заявил об угрозе третьей мировой войны

Бывший польский президент предупредил об угрозе третьей мировой

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO Christian Spicker

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Действия украинского лидера Владимира Зеленского несут хаос как мировому сообществу, так и простым людям.

Об угрозе третьей мировой войны заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью изданию Polsat News. В ходе беседы он подчеркнул, что после начала кризиса на Украине мир претерпел глобальные изменения.

«Мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи», — пояснил Квасьневский.

По мнению польского экс-лидера, признаками новой эпохи можно считать избрание политика Джо Байдена на пост президента США и конфликт между Китаем и Тайванем. Квасьневский добавил, что глобальным способен стать даже самый незначительный конфликт.

«Сам факт того, что мы говорим о начале третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — резюмировал бывший польский глава.

К слову, к началу третьей мировой мир подталкивают действия украинского президента Владимира Зеленского, который весьма противоречив в своих заявлениях. Сначала комик-политик говорил о том, что Украина должна добиться победы «на поле боя», затем практически сразу заявил о готовности диалога с Россией, а позже и вовсе стал предпринимать попытки настроить весь мир против РФ. Речь шла даже об использовании ядерного оружия.

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что, возможно, Зеленскому заготавливают тексты третьи лица, поэтому все его слова необходимо тщательно проверять.

Ранее 5-tv.ru писал о том, о том, какие изменения произошли в поведении Владимира Зеленского.

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