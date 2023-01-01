Зеленский отказал Нетаньяху в просьбе о поддержке в ООН: обидели?

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 111

Axios: Нетаньяху поппросил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО

Зеленский отказал Нетаньяху в просьбе о поддержке в ООН: обидели?

Фото: Zuma / ТАСС

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Переговоры политиков проходили в пятницу вечером. К чему они привели?

Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о голосовании против резолюции Генассамблеи ООН, касающейся оккупации территорий Палестины, так как не получил согласия на поставку вооружений Израиля на Украину. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники в правительствах обеих стран.

По данным журналистов, телефонные переговоры Нетаньяху и Зеленского проходили в пятницу вечером. Нетаньяху просил, чтобы постпред Украины выступил против резолюции, которая призывает международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий.

Со слов источника украинской стороны, при разговоре с Нетаньяху глава Самостийной сказал, что за противодействие резолюции он хочет поставок защитных систем от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников.

Подчеркивается, что Нетаньяху ничего не обещал, сказав лишь о готовности обсудить просьбы Зеленского в будущем. Бывшему комику, а ныне — президенту Украины ответ не понравился, и он не согласился голосовать против резолюции. Вместо этого — дал указание послу своей страны в ООН не присутствовать на голосовании. Резолюция была одобрена, 87 стран проголосовали за, 24 — против и 53 — воздержались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, могут ли лишить израильского гражданства Ксению Собчак.

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