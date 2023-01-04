После слухов о разводе Брежнева рассекретила, что она оставила в прошлом году

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Вера Брежнева перестала быть «удобной» для всех

После слухов о разводе Брежнева рассекретила, что она оставила в прошлом году

Фото: Zuma / TASS

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Артистка рассказала о переменах в своем характере, которые навсегда в будущем вычеркнут из ее жизни некоторых людей.

Оскандалившаяся после начала спецоперации по защите Донбасса, Вера Брежнева разоткровенничалась с интернет-пользователями и рассказала, как изменилась ее жизнь. Оказалось, наступление 2023 года ознаменовалось для певицы избавлением от одной вредной, на ее взгляд, привычки.

«Плохую привычку быть хорошей и удобной девочкой оставила в прошлом году и попрощалась с ней», — поведала знаменитость.

Среди хороших привычек, которые Брежнева забрала в новый год, она назвала употребление воды с лимоном по утрам, спорт и чтение книг. Кроме того, певица сообщила, что она продолжила вести дневник благодарностей. Эта привычка, по словам исполнительницы, изменила ее восприятие многих ситуаций и научила концентрироваться на позитивном.

При этом, как обстоят дела в семье с Константином Меладзе, она вновь скрыла. Слухи о разводе с композитором гуляют по сети уже не первый месяц. Их подогревает периодически и сама Брежнева, публикуя посты, наполненные грустью и некой болью, и выходя в свет без обручального кольца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких условиях сбежавшие артисты готовы работать для россиян.

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