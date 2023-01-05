Звезда «Дома-2» Виктория Романец назвала себя абьюзером в отношениях

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне популярный блогер Виктория Романец заявила, что в отношениях является абьюзером она, а не ее нынешний бойфренд. Об этом звезда сообщила поклонникам в социальных сетях. Подписчица посоветовала селебрити не давать себя в обиду и не позволять мужчине лишнего, на что поступил ответ — если кого-то и обижают, то точно не Романец.

«Да он мухи даже не обидит, очень добрый. У нас пост абьюзера занимаю я», — написала она.

Этим летом знаменитость развелась с супругом-бизнесменом Антоном Гусевым. Скандальное расставание сопровождалось выяснением отношений, обвинениями в изменах и прочими подробностями. Но недолго кипели страсти, и когда улеглись — Романец уже проводила время в компании нового мужчины. Его она суеверно прячет от публики, на всех фотографиях скрывает лицо и не называет имени.

Фото: Instagram* / _viktoriya_romanets

Сейчас блогер с новым избранником путешествует по Европе. Пара уже побывала во Франции, где Романец так нравится, что она решила оформить вид на жительство. Следующим пунктом романтического приключения стала Швейцария. Влюбленные наслаждаются отдыхом и делятся нежными моментами с фолловерами.

Еще одна звезда «Дома-2» была в отношениях с Антоном Гусевым — Евгения Феофилактова. В прошлом году она грозилась лишить предпринимателя родительских прав за то что он усадил их восьмилетнего сына за руль автомобиля. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как теперь складывается общение бывших друг с другом, новыми партнерами и общими детьми.

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