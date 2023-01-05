Советник офиса Зеленского отверг призыв РФ к рождественскому перемирию

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложение России о прекращении огня на рождественских праздниках. Аналогичную позицию выразил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По поручению президента РФ Владимира Путина, российские военные прекратят вести огонь по вражеским позициям на Рождество. Однако представители украинской власти раскритиковали это решение.

По словам советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев готов согласиться на какое-либо перемирие только при условии, если Россия выведет свои войска. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны РФ вводит режим прекращения огня 6 января с 12:00. Тишина на линии соприкосновения, где развернулась спецоперация по защите Донбасса, продлится 36 часов.