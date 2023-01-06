Актриса Эшли Олсен и художник Луи Эйснер сыграли тайную свадьбу

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Знаменитая артистка наконец обрела счастье в личной жизни. К чему же такая секретность?

Актриса Эшли Олсен и художник Луи Эйснер сыграли тайную свадьбу

Фото: www.globallookpress.com / LJ Fotos

Читайте нас в: Дзен Новости

Американская актриса и дизайнер Эшли Олсен провела тайную церемонию бракосочетания. Ее мужем стал 33-летний художник Луи Эйснер, который младше супруги на три года. О секретной свадьбе сообщило издание PageSix. Известно, что молодожены встречались уже давно — с 2017 года. Видимо, знаменитости решили узаконить свои отношения.

Как утверждают анонимные источники, свадебное торжество состоялось 28 декабря 2022 года. Возлюбленные поженились в частном доме Лос-Анджелеса, среди гостей оказались только самые близкие знаменитостей — 50 человек.

К слову, Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен — это сестры-близнецы, в детстве они часто снимались в совместных проектах, где неотличимость друг от друга была главной изюминкой. Например, фильмы «Паспорт в Париж» и «Двое: Я и моя тень».

Однако с возрастом актерская деятельность ушла на второй план, американские красавицы нашли себя в новом деле. Теперь обе блондинки больше известны как модельеры, они основали два модных бренда: The Row и Elizabeth& James.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 50-летняя актриса Елена Ксенофонтова вышла замуж в третий раз.

-20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Последние новости

8:25
Актриса Эшли Олсен и художник Луи Эйснер сыграли тайную свадьбу
8:13
Как всегда исподтишка: США фабрикуют панику вокруг РФ
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака
7:55
«Я одна, а вас 15»: Семенович заявила о желании завести гарем из мужей
7:42
Сами себя уничтожите: США подстрекают Украину оружием
7:28
«Ленком» пригрозил Садальскому судом за клевету об увольнении Захаровой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака
Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023