Актриса Эшли Олсен и художник Луи Эйснер сыграли тайную свадьбу

Американская актриса и дизайнер Эшли Олсен провела тайную церемонию бракосочетания. Ее мужем стал 33-летний художник Луи Эйснер, который младше супруги на три года. О секретной свадьбе сообщило издание PageSix. Известно, что молодожены встречались уже давно — с 2017 года. Видимо, знаменитости решили узаконить свои отношения.

Как утверждают анонимные источники, свадебное торжество состоялось 28 декабря 2022 года. Возлюбленные поженились в частном доме Лос-Анджелеса, среди гостей оказались только самые близкие знаменитостей — 50 человек.

К слову, Эшли Олсен и Мэри-Кейт Олсен — это сестры-близнецы, в детстве они часто снимались в совместных проектах, где неотличимость друг от друга была главной изюминкой. Например, фильмы «Паспорт в Париж» и «Двое: Я и моя тень».

Однако с возрастом актерская деятельность ушла на второй план, американские красавицы нашли себя в новом деле. Теперь обе блондинки больше известны как модельеры, они основали два модных бренда: The Row и Elizabeth& James.

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