Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Саши Романова

Эфирная новость 50

У подростка тяжелое заболевание. Решить проблему может только единственный врач в России. Операция стоит огромных денег.

Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Саши Романова

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал Саша Романов.

У мальчика были диагностированы нейромышечный правосторонний C-образный грудной сколиоз, а также немалиновая миопатия. Семья как может поддерживает ребенка, но дорогостоящая операция ей была просто не по карману.

Ребенок мечтает о морях и океанах, но пока видит только больничные койки. Решить проблему мальчика сейчас в России может только один врач, и работает он на базе платной клиники.

И собрать деньги на операцию помогли неравнодушные люди. Благодаря вам зрителям Пятого канала всего за сутки удалось собрать 4 миллиона 586 тысяч 811 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
30 дек
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Стаса
29 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летнего Стаса
23 дек
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Вали Куприяновой
22 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вали Куприяновой
16 дек
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Дани Горохова
15 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дани Горохова
8 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Беллы Зеляниной
1 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лизы Данченко
25 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Артема Савельева
24 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Савельева
-20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января

Последние новости

11:29
Опоздал, но сказал — последние слова принца Гарри умершей Елизавете II
11:15
«Папин сын, а глаза мамины»: появились редкие фото Петросяна с сыном
11:01
Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января
10:48
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Саши Романова
10:33
Байден обиделся на «своих»: «Они даже не хотят, чтобы я больше говорил по-английски»
10:16
«Плацента в голове»: Лена Катина призналась в неожиданных проявлениях беременности

Сейчас читают

Мирошник: Киев планирует обвинить Москву в нарушении режима тишины
Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023