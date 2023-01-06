В Донбассе усилили меры безопасности из-за риска терактов со стороны ВСУ

В связи с празднованием Рождества в Донецкой народной республике усилили меры безопасности. Власти нового региона России опасаются терактов и диверсий со стороны Вооруженный сил Украины, которые отказались соблюдать режим тишины в праздничный день и накануне праздника. Информацию подтвердили в Народной милиции ДНР.

«Враги постараются что-то предпринять, чтобы не дать православным людям отметить Рождество. Ранее неоднократно мы отмечали усиление обстрелов в православные праздники, в том числе обстрелы наших храмов и иные террористические акты», — подчеркивал источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

По некоторым данным, Киев уже подготовил целый план провокаций.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью.