Полиция и Росгвардия обеспечили порядок на Рождество

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 38

Представитель МВД РФ Ирина Волк: полицейские дежурят до окончания праздников

Полиция и Росгвардия обеспечили порядок на Рождество

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Сотрудники ГИБДД, в частности, организовали движение на территориях, прилегающих к монастырям и храмам.

Полиция обеспечила общественный порядок в Рождество. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 миллиона человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — сказала офицер.

Волк добавила, что в мероприятиях также участвовали сотрудники Росгвардии, а полицейские продолжат дежурство в местах проведения праздников до их окончания. Кроме того, места празднования заранее проинспектированы правоохранителями. Также сотрудники ГИБДД организовали движение на территориях, прилегающих к монастырям и храмам.

До этого Ирина Волк докладывала общественности об обеспечении общественного порядка в новогоднюю ночь. Она уточняла, что празднество прошло без происшествий.

«Более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел обеспечивали общественный порядок в новогоднюю ночь», — поясняла официальный представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое спецподразделение создала полиция в Красноярске.

-22° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

15:03
Одного из главарей украинских неонацистов уничтожили под Артемовском
14:51
Скручивания и поза ребенка: как очистить кишечник с помощью йоги
14:35
Период стресса и мужик-алкоголик: почему не везет Харламову и Волочковой
14:21
«Два часа делала!» — Лера Кудрявцева призналась в «страшном» секрете
14:08
То туда, то сюда: как одна онкология перетекает в другую
13:56
В Польше вынесли приговор Украине: «Уже проиграла, просто ей забыли об этом сказать»

Сейчас читают

Мастер символов: какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле
Она была красавицей: журналисты нашли первую возрастную любовницу принца Гарри
«Бога в себе давно не имеют»: жуткие последствия удара ВСУ по Горловке в рождественскую ночь
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023