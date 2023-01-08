Депутат Хамзаев обратится в СК с просьбой возбудить дело против Смольянинова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 247

В Госдуме требуют возбудить уголовное дело в отношении актера Смольянинова

Депутат Хамзаев обратится в СК с просьбой возбудить дело против Смольянинова

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Поводом стали очередные скандальные антироссийские заявления актера.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова за его слова о готовности воевать на стороне киевского режима против России.

«У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны, обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — цитирует Хамзаева РИА Новости.

На днях бежавший из России Смольянинов заявил в интервью, что готов выступить с оружием в руках на стороне Украины и стрелять в своих идеологических противников, даже если среди них будут его бывшие друзья и коллеги. В их числе Смольянинов назвал осетинского актера Сослана Фидарова, с которым он снимался в «9 роте» и который недавно посетил зону спецоперации с гуманитарным грузом и подарками для российских бойцов.

Также отсиживающийся в Латвии Смольянинов заявил, что ему наплевать на то, что произойдет с Россией в ходе конфликта, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что публицист Михаил Шахназаров назвал лицемером «жаждущего стрелять» в русских солдат Артура Смольянинова.

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