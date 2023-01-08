Сразу две акции протеста прошли в двух регионах страны.

Фото, видео: DJORDJE SAVIC / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

В Косово сотни сербов вышли на улицы! В крае прошли сразу две акции протеста. Первая — в южном городе Штрпце. Там демонстранты собрались у здания муниципалитета с призывами остановить албанский террор.

Другой протест вспыхнул на севере региона — в Косавска-Митровице. Его организовали активисты, которые не входят в крупнейшую партию края «Сербский список». Люди обвиняют Белград в пассивной позиции, а президента Александра Вучича и «Сербский список» в государственной измене. Митингующие требуют решительных действий для защиты косовских сербов.

Поводом для недовольства стали недавние нападения косовских албанцев на сербов. В рождественский сочельник неизвестный открыл стрельбу по верующим из окна автомобиля. Ранения получили 11-летний подросток и 21-летний мужчина. А после праздничной службы группа албанцев избила молодого парня. Среди нападавших были охранники местного ресторана.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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