В Косово сотни сербов вышли на улицы! В крае прошли сразу две акции протеста. Первая — в южном городе Штрпце. Там демонстранты собрались у здания муниципалитета с призывами остановить албанский террор.

Другой протест вспыхнул на севере региона — в Косавска-Митровице. Его организовали активисты, которые не входят в крупнейшую партию края «Сербский список». Люди обвиняют Белград в пассивной позиции, а президента Александра Вучича и «Сербский список» в государственной измене. Митингующие требуют решительных действий для защиты косовских сербов.

Поводом для недовольства стали недавние нападения косовских албанцев на сербов. В рождественский сочельник неизвестный открыл стрельбу по верующим из окна автомобиля. Ранения получили 11-летний подросток и 21-летний мужчина. А после праздничной службы группа албанцев избила молодого парня. Среди нападавших были охранники местного ресторана.