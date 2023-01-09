Советник главы ДНР Гагин: натовская техника будет перемолота российской армией
Сколько бы «коллективный Запад» ни отправил вооружения в руки украинских националистов, всю технику ждет одна судьба.
Фото: © РИА Новости / Михаил Андроник
Никакие новые объемы поставок техники от ЕС не помогут Украине. Такое мнение в диалоге с РИА Новости высказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Озвучены объемы новой военной помощи от ЕС и США Украине. Там включены и танки, и БТР, и РСЗО, и многое другое. С уверенностью могу сказать, что вся эта помощь будет „перемолота“ нами на фронте», — заявил политик.
Волне вероятно, считает Гагин, что натовское вооружение даже не успеет добраться до линии боестолкновения. Он выразил уверенность, что ВКС РФ будут уничтожать транспортные и железнодорожные узлы и развязки, железнодорожные пути, что не позволит западной технике оказаться на передовой.
А такой вариант развития событий весьма возможен: в конце 2022 года партия западного оружия так и не достигла передовой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ точным ударом отрезали натовское оружие от позиций ВСУ.
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