Великобритания тайком перестает помогать Украине

Вместе с тем в стране признали — их военные возможности не такие уж и огромные, чтобы потакать еще и просьбам украинского лидера Владимира Зеленского.

Пока США, Франция и Германия определили военную технику, которую намерены поставить на Украину, в Великобритании признали тот факт, что правительство с каждым все меньше горит желанием потакать просьбам украинского лидера Владимира Зеленского и помогать чужой стране. На это обратил внимание бывший руководитель британского Генштаба генерал Ричард Даннат в статье для Telegraph.

«Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США передают 50 боевых машин пехоты Bradley, немцы дают большую часть своего парка бронетранспортеров Marder. А британцы? У чирлидерши, похоже, пропал голос», — сказал Даннат.

Также он признал, что Великобритания ограничена ресурсами в вопросе военной помощи. Сейчас стране элементарно необходимо обновить танки Challenger и боевые машины пехоты Warrior.

При этом на днях экс-госсекретарь США Кондолиза Райс признала — экономика Украины находится в критическом состоянии. Она зависит от Запада. Если и дальше Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут показывать успехов на поле боя, то США и Европа вновь начнет давить на власти Киева в вопросе переговоров с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в США отреагировали на фразу Владимира Зеленского о том, что Запад обязан и дальше поддерживать Украину.