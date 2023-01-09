Песков: российский бизнес проворно занял ниши ушедших компаний

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Пока европейцы мечтают о крахе экономики России, наша страна продолжает развиваться.

Песков: российский бизнес проворно занял ниши ушедших компаний

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

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Иностранные компании, ушедшие из РФ, не могли оставить пустоту после себя. Российский рынок успешно адаптируется к новым реалиям и отечественные компании занимают место тех, кто покинул его. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Госдумы об уходе 76% зарубежных компаний.

«Безусловно, есть компании, которые остались на рынке. Кто-то ушел, кто-то остался. Кто ушел, не мог оставить после себя пустоту, она заполнена», — отметил представитель Кремля.

В том числе Песков подчеркнул, что российские предприятия «проворно себя ведут», заполняя опустевшие ниши. По его словам, любая компания, работающая на рынке РФ, будь то иностранная или отечественная, способствует «развитию нашего народного хозяйства, то бишь экономики».

Стоит отметить, что вопреки ожиданиям Запада, который ввел множество санкций против России, пострадали только сами недружественные страны. Например, ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу отменить все ограничения, ведь все это переросло в экономическую войну, где, в первую очередь, плохо европейцам.

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