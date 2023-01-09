В Кремле прокомментировали слухи о продолжении частичной мобилизации в России

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 36

Дмитрий Песков опроверг слухи о продолжении частичной мобилизации в России

В Кремле прокомментировали слухи о продолжении частичной мобилизации в России

Фото: © РИА Новости / Александр Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

В первую очередь нужно доверять информации официальных органов власти во главе с президентом РФ, отметил Дмитрий Песков.

Слухам о продолжении частичной мобилизации в России, которые появились в Telegram-каналах, не нужно предавать большого значения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение, в целом, Telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ», — подчеркнул представитель Кремля.

В Минобороны РФ сообщили о завершении частичной мобилизации, которую президент объявил 21 сентября, в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Вооруженные силы были доукомплектованы нужными 300 тысячами человек.

Владимир Путин заявил 21 декабря, что ВС РФ имеют достаточный резерв мобилизованных для продолжения спецоперации по защите Донбасса. За день до этого глава государства создал рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации.

В конце ноября 5-tv.ru сообщал, что в Кремле опровергли слухи о якобы имеющихся у Владимира Путина планах объявить о «мобилизации страны».

-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

14:35
«Запасной»: как Меган Маркл сыграла на тяге принца Гарри к саморазрушению
14:29
Семья и карьера: как найти компромисс между домом и работой
14:21
В Кремле прокомментировали слухи о продолжении частичной мобилизации в России
14:20
Сломался самолет и сгорела кожа: как Волочкова отдыхает на Мальдивах
14:08
Песков: российский бизнес проворно занял ниши ушедших компаний
14:00
Опозорил деда-ветерана: Кравец жестко прошлась по поведению Галкина* на концерте

Сейчас читают

Прорыв обороны: военный эксперт назвал сверхпринципиальным освобождение Бахмутского
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
«Подзабыли ее»: стилисты разнесли образ Лободы в экстравагантном красном платье
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023