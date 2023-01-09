В Кремле прокомментировали слухи о продолжении частичной мобилизации в России

В первую очередь нужно доверять информации официальных органов власти во главе с президентом РФ, отметил Дмитрий Песков.

Слухам о продолжении частичной мобилизации в России, которые появились в Telegram-каналах, не нужно предавать большого значения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение, в целом, Telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ», — подчеркнул представитель Кремля.

В Минобороны РФ сообщили о завершении частичной мобилизации, которую президент объявил 21 сентября, в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Вооруженные силы были доукомплектованы нужными 300 тысячами человек.

Владимир Путин заявил 21 декабря, что ВС РФ имеют достаточный резерв мобилизованных для продолжения спецоперации по защите Донбасса. За день до этого глава государства создал рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников спецоперации.

В конце ноября 5-tv.ru сообщал, что в Кремле опровергли слухи о якобы имеющихся у Владимира Путина планах объявить о «мобилизации страны».