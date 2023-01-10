🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, убывающая Луна переходит из созвездия Лев в знак Девы. Праздники все еще не отпускают. Вместо привычной рутины вам хочется веселиться и отдыхать. Вместе с тем ваша активность и силы постепенно убывают вместе с циклом луны.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Расширение ваших творческих границ останется главной темой на этой неделе. Вам стоит позволить себе стать более ярким и буйным, чтобы по-настоящему удивить окружающих. Предложите миру то, чего он никогда раньше не видел. Когда дело доходит до любви, звезды советуют вам присмотреться к происходящему: вы действительно испытываете чувства к своему партнеру или же держите его на крючке из-за праздного интереса?

Космический совет: раскройте свой творческий потенциал.

♉ Телец

Обратите внимание на близких людей. Появляются ли они рядом, когда вам нужна помощь? Сдерживают ли они обещания? Любовь не всегда удобна, и вам сегодня напоминают об этом. Войдите в пространство осознания и увидьте эту связь такой, какая она есть. Есть очень много оправданий, которые вы можете придумать, но не стоит к ним прислушиваться.

Космический совет: осознайте происходящее таким, какое оно есть.

♊ Близнецы

Ваш список дел выглядит как конституция небольшой страны. Но кто ответит за этот беспредел в вашей жизни? То, что вы испытываете прямо сейчас, является тревожным сигналом, который обращает ваше внимание на то, что вы не можете делать все самостоятельно, даже если сильно захотите.

Космический совет: упростите и свою жизнь, и свой список дел.

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♋ Рак

Сегодня вы находитесь в состоянии потока. Вы понимаете, что-то, что предназначено быть вашим, всегда будет вашим и каким-то таинственным образом найдет свой путь к вам. Единственное, что вам нужно сделать, это расслабиться и довериться процессу. Здоровье и хорошее самочувствие, вероятно, станут для вас приоритетом в ближайшие недели.

Космический совет: найдите время для себя.

♌ Лев

Сделайте себе одолжение и не исправляйте ситуацию. Помните, вы не можете контролировать все события в мире. Единственное, над чем вы имеете власть, — это ваш внутренний мир и ваши поступки. Звезды рекомендуют слиться с водой: как минимум примите ванну.

Космический совет: помните, вы не можете контролировать все вокруг.

♍ Дева

Поступать правильно не всегда легко. Помня о том, что жизнь других людей зависит от принятого вами решения, вы должны сегодня действовать осторожно. Если вам трудно понять, куда идти, успокойте ум и наблюдайте за происходящим с точки зрения другого человека. Тех, кто находится в процессе покупки дома или открытия нового предприятия, просят привести в порядок свои документы.

Космический совет: поступайте правильно.

♎ Весы

Вам кажется, что ваши достижения напрямую зависят от того, как к вам относятся другие люди. Но это не так. Что, если вам сказать, что вас любят просто за то, что вы являетесь самим собой? Убывающая луна предлагает вам возможность снять с себя ответственность, которую вы несли на своих плечах, поскольку вас ценят за легкость.

Космический совет: у вас появится шанс снять с себя ответственность, которая лежит на ваших плечах.

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♏ Скорпион

Мы хотим, чтобы каждый день был приключением. Но ожидать, что вы постоянно будете получать что-то новое и захватывающее, немного нереально, не так ли? ваша сила заключается в том, что вы любите как хорошие, так и плохие дни. Это окажется секретом вашего успеха.

Космический совет: вы вступаете в период стабильности.

♐ Стрелец

Вас не должно смущать начало недели. Вы достойны устроить праздник без повода и цели. Вы настроены раскрасить город в яркие цвета и создать новые воспоминания. Просто помните, что Меркурий все еще находится в ретроградной фазе. Поэтому удерживайте себя от поступков, о которых будете потом жалеть. Берегите свое сердце и делайте осознанный выбор.

Космический совет: пришло время веселиться.

♑ Козерог

Вы готовы преобразиться. Вы готовы шагнуть в неизведанное. Эта мантра поможет вам пережить все самые сложные испытания. Но помните: все, что сегодня происходит с вами, происходит из-за ваших прошлых решений и поступков.

Космический совет: вы готовы к переменам, которые сами и спровоцировали.

♒ Водолей

Окунитесь в неопределенность и хаос с головой. Что бы сегодня не происходило — часть вашего пути к росту и изменениям. А когда вам становится одиноко, вспоминайте, что вы никогда не одиноки.

Космический совет: вам понадобится помощь и поддержка в данный момент.

♊ Рыбы

Ретроградный Меркурий привлекает ваше внимание к тем делам, которые вы когда-то задвинули в дальний ящик. Обратите внимание на то, что зажигает ваш внутренний огонь. Научившись лучше управлять своим временем, вы сможете отдать должное многим проектам, которые вы когда-то взяли на себя.

Космический совет: важно научиться лучше управлять своим временем.

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