Наиграется и бросит? Зачем 36-летней Евгении Осиповой 18-летний ухажер

У звезды сериала «Доярка из Хацапетовки» начался бурный роман с молодым тиктокером. Влюбленные вместе провели праздники в семейной обстановке.

Актриса Евгения Осипова провела новогодние праздники с новым возлюбленным — молодым журналистом и тиктокером Андреем Карповым. Она даже познакомила избранника с детьми. Но есть один интересный факт - Осипова старше своего ухажера на 18 лет.

Как могли образоваться и что ждет отношения людей с такой большой разницей в возрасте в беседе с 5-tv.ru объяснила психолог Александра Миллер.

По ее мнению, Осипова могла столкнуться с кризисом среднего возраста, поэтому теперь хочет омолодиться таким необычным способом.

«Может, у нее кризис среднего возраста, может, какой-то страх серьезных отношений, потому что какие можно серьезные отношения построить с человеком, которому 18 лет», — рассуждала психолог.

Также Миллер не исключает тот вариант, что актрисе просто не хватает внимания от взрослых мужчин, а молодой любовник эту потребность компенсирует с лихвой.

«Она все-таки смотрит на него как на маленького мальчика, и какие он реализует ее потребности — это вопрос. Потребность в признании, может, ей нравится то, что он красиво ухаживает. <…> Он компенсирует то, что не делают взрослые мужчины», — отметила Александра Миллер.

А почему юношу не смутила столь возрастная избранница? По мнению психолога, причина в том, что Карпов смотрит на Осипову как на свою музу, как на роскошную женщину, которую уже можно назвать опытной во всех сферах. А еще она не такая капризная, как его ровесницы. Но, как подчеркнула Миллер, молодой человек не задумывается, что станет с этими отношениями через несколько лет.

«Когда он перерастет, наиграется в эту любовь, он увидит рядом стареющую женщину и, как правило, потом переключится. И тут вопрос еще к ней, у нее, возможно, будет стресс, потому что будет и ревность к молодым девочкам, у которых упругое красивое тело, которые в тренде, модные, молодые и так далее. Даже если он не будет давать повод, то стареющая женщина всегда будет обеспокоена этим вопросом, и будут возникать конфликтные ситуации, поэтому для нее это очень опрометчивый выбор такого молодого партнера», — резюмировала эксперт.

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