Снова вместе? — певица Слава оказалась на Мальдивах в компании бывшего мужа

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 22

Певицу Славу заподозрили в воссоединении с экс-возлюбленным Данилицким

Снова вместе? — певица Слава оказалась на Мальдивах в компании бывшего мужа

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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В конце 2022 года пара объявила о расставании после 20 лет совместной жизни. Однако меньше, чем через месяц бывшие влюбленные отправились на отдых. Что в этот раз заставило их снова быть вместе?

Певица Слава, разорвавшая отношения с 70-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, снова оказалась рядом с ним. В своем микроблоге артистка опубликовала видео совместного отдыха на Мальдивах.

Слава прожила вместе с предпринимателем 20 лет, но пара так и не узаконила свои отношения. В конце 2022 года певица сделала шокирующее заявление о том, что этот союз распался, и теперь она находится в поисках нового мужчины.

Однако после расставания Слава была замечена в компании Анатолия Данилицкого. Тогда они воссоединились ради дня рождения общей дочери Антонины. Теперь же экс-возлюбленные улетели на Мальдивы.

Судя по видео с отдыха, Слава и бизнесмен поселились в разных номерах. Но это не помешало им часто видеться. К тому же 42-летняя артистка устроила для своих подписчиков рум-тур по апартаментам экс-возлюбленного и показала его в плавках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Слава появилась перед поклонниками в заплаканном виде после тяжелого расставания и сообщила о дорогом для нее человеке.

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