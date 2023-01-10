Аромат пожара: что вызвало стремительное распространение огня на складе в Москве

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Склад с парфюмом стал причиной стремительного распространения огня на пожаре в Москве

Фото, видео: Прокуратура г.Москвы / ТАСС; 5-tv.ru

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С каждой минутой увеличивался риск, что все разгорится до более масштабных размеров.

Пожарные продолжают проливку сгоревшего здания на северо-востоке Москвы. Сильнейший пожар охватил две тысячи квадратных метров складских помещений, там же находится автосервис и хостел. Черный дым по всей округе. Для тушения огня пришлось привлечь авиацию. Почему пожар так быстро разгорелся и есть ли пострадавшие — с места событий Мария Зверева.

Пожар начался в разгар рабочего дня. Огромные клубы дыма заволокли сразу несколько кварталов вокруг. На этих кадрах видно, как пламя уже начинает перекидываться на соседние строения. Рядом большая промзона. С каждой минутой увеличивался риск, что все разгорится до масштабного пожара.

Общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров — кровля в центре обрушилась. На месте до сих пор работают пожарные, проливают здание водой. Из-за сильных морозов — пришлось открывать люки гидранта с помощью кувалд.

Здание полностью окружено другими строениями и подъехать к нему вплотную пожарным машинам не удалось, к тушению подключили авиацию — воду сбрасывали два вертолета.

Сначала загорелись складские помещения. Помимо них в здании находятся также автомобильный салон и автосервис. На складе по предварительным данным хранилась парфюмерная продукция. Легко-воспламенимое содержимое способствовало быстрому распространению огня.

По соседству — в прилегающей части здания находится хостел. Когда начался пожар оттуда самостоятельно эвакуировались больше 230 человек. Одна из работниц успела включить пожарную сигнализацию. Информации о пострадавших пока нет. Жителям хостела пришлось временно переселить.

Прокуратура столицы уже организовала проверку по факту соблюдения пожарной безопасности в здании. Угроза дельнейшего обрушения кровли остается, сам пожар к этой минуте ликвидирован полностью.

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Аромат пожара: что вызвало стремительное распространение огня на складе в Москве

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