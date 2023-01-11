Третьей мировой не будет: Зеленский пафосно выступил на «Золотом глобусе»

Лидер Незалежной продолжает играть роль «свадебного генерала» на мало-мальски значимых западных «тусовках».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» заявил, что третьей мировой войны не будет.

«Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет, это не трилогия», — сказал Зеленский.

Лидера Незалежной представил актер Шон Пенн, который в ноябре прошлого года приезжал в Киев и преподнес Зеленскому свою статуэтку кинопремии «Оскар».

«Если бы свобода мечтаний была копьем, я с гордостью представляю человека, который сегодня представляет собой самый отточенный наконечник этого копья», — заявил Пенн, представляя главу Украины.

Накануне политолог Алексей Мартынов в комментарии 5-tv.ru заявил, что украинские олигархи либо сотрудники западных спецслужб могут устроить покушение на Владимира Зеленского в течение одного-полутора лет.

Эксперт напомнил, что недавно глава Незалежной лишил гражданства нескольких украинских олигархов, включая Игоря Коломойского, который, по слухам, помог ему победить на президентских выборах. Поводом для обид олигархов стала и национализация предприятий, из-за которой крупные бизнесмены несут огромные убытки. Все это просто так не сойдет с рук Зеленскому, уверен Мартынов.

Как сообщал 5-tv.ru, в Японии заявили, что Зеленский теряет власть над страной и армией.