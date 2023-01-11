Внимательно отслеживаем: Песков ответил на заявления о поставках Анкарой кассетных бомб Киеву

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Песков усомнился в достоверности поставок Анкарой кассетных боеприпасов Киеву

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

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Российско-турецкие отношения находятся на высоком уровне, оба государства объединяют общие цели.

Вряд ли новости о поставке Украине кассетных боеприпасов со стороны Турции правдивы, Москва в крепких отношениях с Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на ежедневном телефонном брифинге с журналистами. По его словам, в Кремле тщательно следят за этой информацией.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем», — сообщил он.

Представитель Кремля отметил, что Турция отправляет киевскому режиму беспилотные летательные аппараты Bayraktar, однако эта страна входит в НАТО и имеет некоторые «обязательства». Несмотря на это, российско-турецкие отношения находятся на высоком уровне.

«Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин регулярно проводит телефонные разговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Например, в начале января лидер объяснил ему, что Москва готова к переговорам с Киевом, но только после соблюдения Украиной всех требований российской стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Запад и Восток зависят от Турции.

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