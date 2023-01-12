Выплаты к годовщине прорыва блокады Ленинграда получат 250 тысяч жителей Петербурга

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Власти Северной столицы раздадут по десять тысяч рублей тем, кто находился в осажденном городе, оборонял его и помогал освобождать. Также деньги получат несовершеннолетние узники концлагерей.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

250 тысяч жителей Петербурга получат выплату к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Ее размер составит десять тысяч рублей.

В списках — те, кто находился в окруженном городе или принимал участие в его обороне и освобождении, а также бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей.

Об аналогичной мере поддержки объявили и власти Ленобласти. Деньги поступят на счета не позднее 18 января автоматически, подавать заявление для этого не требуется.

Тема:
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