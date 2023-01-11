Умерла конкурентка Кейт Мосс и Линды Евангелисты — супермодель Татьяна Патитц

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Игорь Рязов
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Супермодель Татьяна Патитц из легендарной шестерки 90-х внезапно умерла в 56 лет

Умерла конкурентка Кейт Мосс и Линды Евангелисты — супермодель Татьяна Патитц

Фото: Instagram* / tatjanapatitz

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Красавицу называли «самой тихой» манекенщицей из легендарной шестерки 1990-х годов. Ее смерть на 57-м году жизни для всех стала неожиданностью — она находилась в прекрасной форме и активно работала.

Супермодель Татьяна Патитц умерла на 57-м году жизни. Об этом сообщил Vogue, не раскрывая причину и другие подробности смерти знаменитой манекенщицы из легендарной шестерки 1990-х.

Татьяна Патитц считалась «самой тихой» и одной из самых активных супермоделей первой волны. Она начинала карьеру и конкурировала с такими иконами стиля, как Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

Для многих смерть красавицы стала полной неожиданностью. Она до последних дней оставалась в превосходной форме и активно работала: выходила на подиум и участвовала в съемках для ведущих глянцевых журналов.

Как напоминает Газета.ру, Татьяна Патитц родилась 25 марта 1966 года в Гамбурге (Германия) в семье танцовщицы эстонского происхождения и немецкого журналиста. Детство провела в Швеции.

В возрасте 17 лет девушка заняла третье место в местном конкурсе красоты и получила контракт на работу в Париже. В столицу Франции Татьяна Патитц переехала в 1983-м и всего через два года ее карьера пошла вверх. Тогда она попала в объектив фотографа Петера Линдберга, с которым активно сотрудничала в течение следующих 30 лет.

Благодаря его снимку она оказалась и в легендарной шестерке супермоделей 1990-х годов. Линдберг в 1990 году снял их всех вместе, после чего Татьяна Патитц появилась примерно на 200 обложках модных журналов со всего мира. У нее остался 18-летний сын Иона.

В декабре прошлого года стало известно о смерти легендарного британского дизайнера и основательницы панк-культуры Вивьен Иствуд. Какое влияние она оказала на моду и другие сферы искусства, 5-tv.ru рассказала искусствовед Мария Третьякова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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