В ЕС сомневаются, что смогут вводить санкции против России в том же объеме

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

РИА Новости: вводить санкции против России становится все сложнее

В ЕС сомневаются, что смогут вводить санкции против России в том же объеме

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет расширять санкционное давление на Россию.

Вводить санкции против России становится все сложнее и сложнее с каждым днем. Оказалось, что в новом году Евросоюз уже не сможет вводить их с той же скоростью, как раньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник ЕС.

«Становится все сложнее вводить новые санкции против России, конечно, пространства для этого уже не так много. Большинство инструментов уже использовано. С уверенностью можно сказать, что объем и скорость, с которой ЕС готовил и утверждал пакеты санкций против России в 2022 году, не будут такими же в новом году», — говорится в сообщении.

Более того, сейчас еще даже не обсуждают новый пакет антироссийских санкций.

После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление и ввел в действие уже девять пакетов рестрикций.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запад попал в тяжелую ситуацию, вступив в конфликт с Россией на Украине. По мнению обозревателя телеканала Al Mayadeen Халид аль-Бухали, Евросоюз и США не смогли расширить антироссийскую коалицию за пределы привычных альянсов и утратили глобальное влияние. Вместе с тем отказ от выстроенного сотрудничества с РФ расколол страны Запада. В свою очередь Россия сплотила свой народ и усилила позиции на международной арене.

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