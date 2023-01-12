На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вячеслава Ларина

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Помощь неравнодушных людей может спасти жизнь и детство еще одного ребенка.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня героем «Дня добрых дел» на Пятом канале становится Вячеслав из Краснодарского края. У парня — муковисцидоз. Страшная наследственная болезнь несколько дней назад уже унесла жизнь его младшей сестры.

Вылечиться до конца невозможно, но поддерживать нормальное состояние — реально. Правда, за счет крайне дорогих антибиотиков. Только одна пачка лекарства порой доходит в цене до 90 000 рублей. Всего для нормальной терапии нужно полтора миллиона.

Помочь Вячеславу и дать шанс его родителям не остаться без второго ребенка можем мы с вами. Для этого достаточно отправить смс с суммой пожертвования на номер 2222. Или отсканировать QR-код на экране.

Этот год для семьи Лариных начался с трагедии — в больнице скончалась младшая дочь. У 12-ти-летней Карины был муковисцидоз. Наследственное заболевание, измучившее девочку.

Слава прошел через те же испытания, что и Карина — многочисленные исследования, поездки из одной больницы в другую, дорогие препараты, которые то помогали, то нет… Теперь он уже сам хорошо знает, как и в каких пропорциях разводить препараты для ингаляций — небулайзером приходится пользоваться по три-четыре раза в день. Привычный ритуал, без которого он не сможет нормально дышать — в легких постоянно скапливается мокрота. Помогает и кислородный аппарат.

Когда Слава только родился, врачи не сразу определили, что с ним. Они не понимали, почему мальчик почти не набирал вес.

«Только в год поставили ему диагноз. Это в Донецке. Когда с реанимации в седьмой раз принесли его, это было просто нечто — кожа и кости», — рассказывает Наталья Ларина, мама Славы.

Коварная болезнь выстреливает не часто, но бьет очень сильно — практически по всем органам. Нарушается пищеварение. Полезные элементы не усваиваются. Приходится пить специальные ферменты. Из-за частых бронхитов Слава пропускает уроки в школе и редко видится с друзьями.

Вылечить муковисцидоз невозможно. Но можно улучшить состояние. Слава проходит курсы терапии в больницах.

«Вот даже хронический курильщик, у него образуется мокрота, но не в таком количестве. Антибиотики — это друзья муковисцидоза. Они бывают очень дорогостоящие. Одна упаковка может стоить 40 тысяч, она может стоить 90 тысяч», — говорит исполняющая обязанности заведующего педиатрическим отделением РДКБ, кандидат медицинских наук Анастасия Горяинова.

После выписки, дома, так же нужно поддерживать стабильное состояние с помощью препаратов. Но на дорогие лекарства нужно 1 500 000 рублей. А у семьи уже не осталось денег. Родители говорят: еще одного горя они не переживут. И отчаянно верят, что неравнодушные люди помогут спасти Славу.

Тема:
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