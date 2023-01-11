Российская армия применяет на Украине «Аллигаторы» с ракетами «Изделие 305»

Новые боеприпасы успешно используют для уничтожения украинской бронетехники, объектов и скоплений живой силы.

Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации модернизированные ударные вертолеты Ка-52М «Аллигатор», оснащенные высокоточными ракетами «Изделие 305». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что боеприпасы используют для уничтожения украинской бронетехники, объектов и скоплений живой силы. До этого «Изделие 305» использовалось с вертолетами Ми-28НМ.

Собеседник агентства подчеркнул, что использование «Изделия 305» делает Ка-52М наряду с Ми-28НМ «важнейшим ударным средством переднего края, позволяющим поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие важные объекты».

Разработанное коломенской компанией КБМ «Изделие 305» впервые показали на выставке «Армия-2021». Ракета предназначена для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Боеприпас имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обладает высокой точностью поражения целей.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, как может изменить ситуацию на поле боя в зоне СВО новейший российский танк «Армата».