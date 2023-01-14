Больше не одинок? Филипп Киркоров засветил кольцо на безымянном пальце

Поп-король был женат лишь раз. На протяжении 11 лет он строил семью с Аллой Пугачевой. Более о его личной жизни известно не было.

Поп-король Филипп Киркоров любит эпатировать публику. В прошлом году на концерте по случаю сего юбилея он взобрался на крест и начал танцевать, в начале этого года шокировал поклонников своим внешним видом после пластических операций, теперь же спровоцировал слухи о недавней свадьбе, пишет 7Дней.ru.

На днях знаменитость выступил в Дубае. На концерте он впервые продемонстрировал результат после пластических операций. И пока одни фанаты восторгались помолодевшим и свежим лицом и подтянутой фигурой, другие же — особо внимательные — обратили внимание на руки артиста. Едва заметная деталь сильно выделялась во всем образе — кольцо на безымянном пальце правой руки. Можно, конечно, было сделать вывод, что украшение — лишь элемент эпатажного образа. Но среди остальных аксессуаров оно сильно отличалось. Поэтому теперь фанаты гадают, правда женился или это очередной способ Киркорова привлечь к себе внимание.

«Неужели певец наконец-то женился?» — удивляются пользователи сети.

Сам певец объясняться, кажется, не спешит. Он давно уже привык свою личную жизнь держать в тайне. Известно лишь, что он был женат на Алле Пугачевой. С певицей он отправился в ЗАГС в 1994-м, а уже в 2005 году вернулся, чтобы развестись. В 2011-м он впервые стал папой. На свет появилась Алла-Виктория. Спустя семь месяцев Киркоров вновь шокировал — рассказал о рождении сына Мартина. Кто является мамой детей, даже спустя годы артист не спешит признаваться.

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