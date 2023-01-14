Назад в будущее: Гагарина показала Ржевскую спустя 20 лет

Знаменитости не отстают друг от друга во всевозможных планах. Встреча звезд стала тому подтверждением.

Внешний вид певицы Марии Ржевской спустя 20 лет показала ее коллега по цеху Полина Гагарина. Знаменитости случайно встретились на Мальдивах. Снимок опубликован KP.RU. Эффектная брюнетка выглядит спортивной и подтянутой. Кроме того, Мария является счастливой обладательницей стройных ног.

«Вот это встреча!»; «Шикарно выглядите. Пример многим женщинам!»; «Любимые „фабрикантки“… эх, как раньше ждали еженедельные выписки с вашим участием», — эмоционально отреагировала на публикацию аудитория.

Участницы «Фабрики звезд» Маша Ржевская и Полина Гагарина случайно встретились на Мальдивах. Фото: Instagram* / gagara1987

Ржевская, в первую очередь, известна своей композицией «Когда я стану кошкой». Когда она участвовала на «Фабрике звезд-2», ей удалось завоевать пятое место. Затем 35-летняя звезда блистала на сцене около года, а после выскочила замуж, родив дочку Лизу и переехав в Великобританию. За рубежом она выучилась на актрису. Сейчас играет в театре и кино под псевдонимом Masha Kaya и занимается дизайном.

В общем-то Гагарина от нее не отстает, поскольку она — одна из самых востребованных исполнительниц в РФ и обладает не меньшей красотой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где сделали предложение Полине Гагариной.

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