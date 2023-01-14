Назад в будущее: Гагарина показала Ржевскую спустя 20 лет

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 85

Полина Гагарина показала на фото внешний вид Марии Ржевской спустя 20 лет

Назад в будущее: Гагарина показала Ржевскую спустя 20 лет

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитости не отстают друг от друга во всевозможных планах. Встреча звезд стала тому подтверждением.

Внешний вид певицы Марии Ржевской спустя 20 лет показала ее коллега по цеху Полина Гагарина. Знаменитости случайно встретились на Мальдивах. Снимок опубликован KP.RU. Эффектная брюнетка выглядит спортивной и подтянутой. Кроме того, Мария является счастливой обладательницей стройных ног.

«Вот это встреча!»; «Шикарно выглядите. Пример многим женщинам!»; «Любимые „фабрикантки“… эх, как раньше ждали еженедельные выписки с вашим участием», — эмоционально отреагировала на публикацию аудитория.

Участницы "Фабрики звезд" Маша Ржевская и Полина Гагарина случайно встретились на МальдивахУчастницы «Фабрики звезд» Маша Ржевская и Полина Гагарина случайно встретились на Мальдивах. Фото: Instagram* / gagara1987

Ржевская, в первую очередь, известна своей композицией «Когда я стану кошкой». Когда она участвовала на «Фабрике звезд-2», ей удалось завоевать пятое место. Затем 35-летняя звезда блистала на сцене около года, а после выскочила замуж, родив дочку Лизу и переехав в Великобританию. За рубежом она выучилась на актрису. Сейчас играет в театре и кино под псевдонимом Masha Kaya и занимается дизайном.

В общем-то Гагарина от нее не отстает, поскольку она — одна из самых востребованных исполнительниц в РФ и обладает не меньшей красотой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где сделали предложение Полине Гагариной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 14 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:47
Космический рекорд: «Чебурашку» покажут на МКС
10:32
В Харькове перестало работать метро после российских ударов
10:25
Житель Ленобласти зарезал своего двухлетнего ребенка
10:16
Назад в будущее: Гагарина показала Ржевскую спустя 20 лет
10:00
ВСУ не сносить головы: лучшее видео из зоны СВО за день
9:50
Байден решил замять скандал с секретными документами с помощью НЛО: «Бьют с козырей»

Сейчас читают

В прессе распространилась информация об увольнении Дмитрия Назарова из театра
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023