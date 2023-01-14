Въезд запрещен: глава МИД Британии попал в обновленный стоп-лист РФ

Чиновники поплатились таким образом за разжигание русофобии.

В обновленный стоп-лист МИД России попали глава Министерства иностранных дел Великобритании, начальник Генерального штаба, сотрудники СМИ и чиновники. Об этом сообщила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

«В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе сего года было принято решение дополнительно включить в российский „стоп-лист“ ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства», — говорится в сообщении.

Также Мария Захарова добавила, что в ведомстве не видят целесообразности публиковать полный список новых фигурантов, потому что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь.

12 января МИД России сообщил о внесении 36 граждан Великобритании в «стоп-лист» в связи с «антироссийским курсом» британского правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как за планы отправить танковую эскадрилью на Украину раскритикован премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Пользователи уверены, что на украинском кризисе зарабатывают многие люди. По мнению комментаторов, деньги, выделяемые на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), следовало бы потратить на учителей, врачей и медперсонал.