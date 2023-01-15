Избавившаяся от лишних килограммов певица Слава пожаловалась на набор веса

Артистка сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с бывшим мужем и детьми. Она старается не налегать на вредную пищу, но получается, кажется, не очень.

Певица Слава, которая еще в прошлом году хвасталась результатом работы пластического хирурга, на днях пожаловалась на то, что былые формы постепенно растворяются. Сейчас артистка отдыхает вместе с бывшим мужем и детьми на Мальдивах, старается отказывать себе во вредной и калорийной пище, но держаться получается с трудом.

«Вот, плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное! Просто тут супер вкусно», — сообщила знаменитость в социальной сети.

Певица Слава. Фото: Instagram* / nastya_slava

В доказательство она опубликовала фото. На нем артистка в купальнике запечатлелась на мосту у побережья. Образ дополнила белой кепкой и солнцезащитными очками. Поклонники поддержали певицу и отметили, что фигура даже с набранными четырьмя килограммами все равно выглядит роскошно. К комментариям также присоединилась и телеведущая Лариса Гузеева.

К слову, летом прошлого года знаменитость сделала подтяжку груди, а также липосакцию рук, ног, живота, спины и подбородка. Полное преображение обошлось ей в три миллиона рублей. Решилась на такой шаг она после того, как поняла — диеты и спорт не помогают. После операций отметила — не жалеет о сделанном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Слава объяснила совместный отдых с бывшим мужем.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.