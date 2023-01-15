Избавившаяся от лишних килограммов певица Слава пожаловалась на набор веса

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Певица Слава пожаловалась на набранный в отпуске вес после пластических операций

Избавившаяся от лишних килограммов певица Слава пожаловалась на набор веса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Артистка сейчас отдыхает на Мальдивах вместе с бывшим мужем и детьми. Она старается не налегать на вредную пищу, но получается, кажется, не очень.

Певица Слава, которая еще в прошлом году хвасталась результатом работы пластического хирурга, на днях пожаловалась на то, что былые формы постепенно растворяются. Сейчас артистка отдыхает вместе с бывшим мужем и детьми на Мальдивах, старается отказывать себе во вредной и калорийной пище, но держаться получается с трудом.

«Вот, плюс четыре килограмма за три дня! Но фото получилось удачное! Просто тут супер вкусно», — сообщила знаменитость в социальной сети.

Певица СлаваПевица Слава. Фото: Instagram* / nastya_slava

В доказательство она опубликовала фото. На нем артистка в купальнике запечатлелась на мосту у побережья. Образ дополнила белой кепкой и солнцезащитными очками. Поклонники поддержали певицу и отметили, что фигура даже с набранными четырьмя килограммами все равно выглядит роскошно. К комментариям также присоединилась и телеведущая Лариса Гузеева.

К слову, летом прошлого года знаменитость сделала подтяжку груди, а также липосакцию рук, ног, живота, спины и подбородка. Полное преображение обошлось ей в три миллиона рублей. Решилась на такой шаг она после того, как поняла — диеты и спорт не помогают. После операций отметила — не жалеет о сделанном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Слава объяснила совместный отдых с бывшим мужем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:09
Путин назвал смерть Чуриковой невосполнимой утратой и огромной потерей для всех
4:50
Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию на зернохранилище под Харьковом
4:34
Избавившаяся от лишних килограммов певица Слава пожаловалась на набор веса
4:15
Страны НАТО пообещали отправить на Украину тяжелую бронетехнику: какую и сколько?
3:55
«Заряжаю на силу духа»: Глюкоза похвасталась фигурой в боди на кровати
3:37
Награжденные Путиным герои спецоперации показали несение службы на передовой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
«Мощные аномалии и необычная зима»: Вильфанд предупредил о рекордном потеплении
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
SHAMAN не сдержал слез после вопроса о его роли в истории России: «До мурашек»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023