Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию на зернохранилище под Харьковом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Киевский режим намерен снова обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений.

Минобороны РФ: СБУ готовит провокацию на зернохранилище под Харьковом

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию с целью обвинить российских военных в преступлении. Она намерена взорвать хранилище зерна в Харьковской области. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», таким образом, «зерновой сделки», — отметили в штабе.

Сейчас для совершения диверсии в Волчанск прибыла группа по минно-взрывному делу. Их до 30 человек. При этом, согласно данным ведомства, зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ некому Уварову. Вместе с тем в западных средствах массовой информации происшествие преподнесут как «очередное злодеяние России».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что освещавший события в Донбассе французский волонтер Боке попросил убежища в России.

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