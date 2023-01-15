Служба безопасности Украины готовит очередную провокацию с целью обвинить российских военных в преступлении. Она намерена взорвать хранилище зерна в Харьковской области. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», «провоцировании голода» и «срыва», таким образом, «зерновой сделки», — отметили в штабе.

Сейчас для совершения диверсии в Волчанск прибыла группа по минно-взрывному делу. Их до 30 человек. При этом, согласно данным ведомства, зернохранилище принадлежит внештатному сотруднику СБУ некому Уварову. Вместе с тем в западных средствах массовой информации происшествие преподнесут как «очередное злодеяние России».

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