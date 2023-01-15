«Бесконечная любовь»: Кети Топурия показала редкое фото с годовалым сыном

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Кети Топурия опубликовала совместное фото с годовалым сыном Адамом

«Бесконечная любовь»: Кети Топурия показала редкое фото с годовалым сыном

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Мальчику совсем скоро исполнится два года. Но артистка по-прежнему скрывает его лицо. Но все же ей хочется делиться с публикой трогательными кадрами с наследником.

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия, которая почти два года назад стала мамой во второй раз, порадовала интернет-пользователей совместным снимком с сыном Адамом. Артистка по-прежнему скрывает лицо наследника, но все же ей хочется делиться с аудиторией моментами взросления мальчика. Снимок опубликовало 7Дней.ru.

«Беконечная любовь», — подписала снимок знаменитость.

На фото артистка нежно обнимает наследника, который повернут к камере спиной. Однако внимательные поклонники заметили, малыш сильно подрос и обзавелся русыми, чуть курчавыми волосами.

«Очень милый мальчик»;

«Счастливая мамочка»;

«Адам такой сладкий», — отреагировали интернет-пользователи.

К слову, Адам родился в браке с предпринимателем Львом Деньговым. Для певицы это второй брак и второй ребенок. От отношений с бизнесменом Львом Гейхманом она воспитывает дочку Оливию. Девочка поначалу сильно ревновала маму к новому избраннику, не воспринимала его всерьез, игнорировала просьбы и замечания. Но отчим, у которого тоже есть дети от прошлых отношений, проявил терпение и сумел расположить к себе девочку.

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