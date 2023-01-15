Исполинская сила: Россия растет с каждым нападением Запада

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 40

Sabah: С каждым нападением Запада РФ становится только сильнее

Исполинская сила: Россия растет с каждым нападением Запада

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Страна возвращает себе мощь, которой был известен в свое время Советский Союз, преумножая ее. Чем это грозит недружественным государствам?

Каждое нападение Запада делало Россию лишь сильнее. Такая же тенденция прослеживается и сейчас. Об этом сообщил обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

Журналист считает, РФ за последние несколько столетий отбила нападения с западной стороны и укрепилась. По словам автора материала, первое из них произошло в Отечественную войну 1812 года, когда французский император Наполеон попытался вторгнуться в Россию, чем «нанес русским травму». Из-за этого популярность культуры Франции канула в лету.

Второй попыткой, по мнению Тутара, стало желание белой гвардии под руководством западных стран подавить революцию после ее основной фазы в 1917 году. Победа большевизма дала возможность сосредоточиться на интернациональной политике.

Третье и четвертое вторжения ознаменовались Великой Отечественной и холодной войнами, а последним нападением, как заявил колумнист, было свержение в 2014 году тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Политик был настроен пророссийски.

«После каждой попытки вторжения с Запада Россия, которая двигалась с новой геополитической идентичностью, еще больше росла», — резюмировал Тутар.

В начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что западные страны сознательно идут на обострение мировой ситуации и умножение хаоса. По предположению главы государства, элиты Запада подобным образом хотят сохранить свое доминирование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какого заявления Путина испугались британцы.

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