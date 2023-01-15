Эксклюзивные кадры с места крушения самолета с россиянами в Непале

Кадры с места крушения самолета с четырьмя россиянами в Непале появились в распоряжении 5-tv.ru.по последним данным на борту самолета итальянского концерна находилось 72 человека, четверо из которых граждане России.

В результате трагедии все пассажиры и экипаж погибли. Воздушное судно представляло собой узкофюзеляжный среднемагистральный двухмоторный самолет, на котором максимально может находиться 72 человека. На месте происшествия работают оперативные службы.

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До этого в социальных сетях был опубликован момент падения крылатой машины. На кадрах видно, как крылатая машина летит на небольшой высоте, затем уходит резко в сторону, заваливаясь на бок с последующим приближением к земле. Посольство РФ в стране уточняет детали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как школьники вытаскивали людей из горящего Ан-2 после жесткой посадки.