Эксклюзивные кадры с места крушения самолета с россиянами в Непале

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 21 280

Перед этим в социальных сетях был опубликован момент падения крылатой машины.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кадры с места крушения самолета с четырьмя россиянами в Непале появились в распоряжении 5-tv.ru.по последним данным на борту самолета итальянского концерна находилось 72 человека, четверо из которых граждане России.

В результате трагедии все пассажиры и экипаж погибли. Воздушное судно представляло собой узкофюзеляжный среднемагистральный двухмоторный самолет, на котором максимально может находиться 72 человека. На месте происшествия работают оперативные службы.

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До этого в социальных сетях был опубликован момент падения крылатой машины. На кадрах видно, как крылатая машина летит на небольшой высоте, затем уходит резко в сторону, заваливаясь на бок с последующим приближением к земле. Посольство РФ в стране уточняет детали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как школьники вытаскивали людей из горящего Ан-2 после жесткой посадки.

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