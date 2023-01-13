Три богатыря: школьники вытаскивали людей из горящего Ан-2 после жесткой посадки

Несмотря на страшные события вокруг них, юноши не растерялись и действовали слаженно.

О награждении мальчиков, спасших людей с потерпевшего крушение самолета Ан-2, ходатайствует в МЧС глава Ненецкого округа Юрий Бездудный. Братья Андрей, Илья и Александр Хатанзейские, несмотря на юный возраст, действовали слаженно и оперативно в опасной ситуации. Ребята не только не растерялись, но и помогли эвакуироваться пассажирам и пилотам крылатой машины. Вместе с ними был еще один человек Михаил Янгасов.

«Мы услышали, как мотор выключился, потом посмотрел в иллюминатор и увидел, как стремительно летим в землю. Потом крикнул: „группируйтесь“. Мало кто услышал, потому что кто-то спал. Была только мысль — лишь бы никто не погиб», — рассказал Андрей Хатанзейский в беседе с 5-tv.ru.

Также он отметил, было похоже, что пилоты пытались выровнять самолет. После крушения пошел дым с последующим пожаром. Александру Хатанзейскому всего 14 лет, но храбрости и умения быстро мыслить в критической ситуации ему не занимать. Парень помог тем, кто не мог двигаться самостоятельно и вызвал врачей, поймав сеть.

«Резко снизилась высота, и упали. Нас немного вперед унесло, кресла сломались, видел, как мотор горел. Я дал огнетушитель Андрею, чтобы он потушил. Потом начали вытаскивать пострадавших. Кабина пилота вся была смята, и мы не нашли аптечку. Я залез на крышу. Как только поймал связь, позвонил в 112. Мы назвали координаты МЧС», — вспомнил Александр события страшного дня.

Пока ребята ждали оперативные службы, они накрывали раненых и перебинтовали голову одному из летчиков, чтобы остановить кровь.

Илья Хатанзейский немногословен. По словам мальчика, он даже не понял, что произошло. Он смог оттащить от самолета некоего 18-летнего Игната, ребенок буквально выволочил его.

На борту потерпевшего крушение самолета Ан-2 9 января было десять пассажиров, из-за непогоды медики и спасатели добирались до места крушения на вездеходах. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о вероятной причине крушения Ан-2 в Ненецком округе.