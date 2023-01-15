Юлия Меньшова узнала о раке от психолога: «Работа по 20 часов в сутки»

Наследница знаменитого режиссера подчеркнула, что с помощью недомоганий организм пытается подавать нам сигналы, которые нельзя игнорировать.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова узнала у психолога Татьяны Мужицкой, что сверхурочная работа и неуважение к себе могут вызвать у человека рак. Беседу на эту тему выложила в авторском блоге на YouTube-канале.

Юлия Меньшова в последние годы пережила немало проблем. Самым сильным ударом для звезды стала смерть отца — режиссера Владимира Меньшова, который ушел на 82-м году жизни после коронавируса. Юлия долго не могла прийти в себя после трагедии.

Отдушину она нашла в авторском блоге, для которого делает интервью с интересными людьми из разных сфер деятельности. Одной из них стала психолог Татьяна Мужицкая, которая рассказала о раке у своей подруги.

«У нее был рак, это было год назад. И мы выяснили с ней в процессе наших психологических и дружеских бесед, что человек себя совершенно не ценил, что готова была работать по 20 часов в сутки. Им же всем надо — ее раздирали на части. И организм сказал: „Если я тебе не нужен, я пошел“. И мы ей возвращали ценность ее как человека», — сообщила психолог.

По ее словам, людям крайне важно уметь говорить «нет», выдвигать требования, настаивать на уважительном отношении к себе.

«Параллельно была химиотерапия, лечение — все, что должно быть по протоколу, все было. Но параллельно с этим была вот эта история. И вот сейчас, когда уже все онкомаркеры исчезли и показатели в плюсе, она говорит: „Господи, спасибо этому самому раку, что он меня вернул мне“. <…> А я подумала, обязательно ли для этого рак нужен?» — добавила Мужицкая.

Юлия Меньшова отметила, что неумение ценить себя приводит и к другим заболеваниям. Они нередко принимают хроническую форму и становятся очень неприятными, требуют много внимания и денег на лечение.

«Это такой способ организма сказать просигнализировать: «Хорош! Заметь меня, обрати внимание на меня. И на себя“», — подытожила актриса и телеведущая.

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