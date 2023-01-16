В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на Крещение

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 6 287

Ранее пресс-секретарь президента подчеркивал, что крещенские купания превратились в традицию для российского лидера.

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на Крещение

Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

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В Кремле ответили на вопрос журналистов о планах главы РФ Владимира Путина на грядущий христианский праздник — Крещение Господне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что не осведомлен, окунется ли в прорубь российский лидер в этом году.

«Пока не знаю» — прокомментировал государственный деятель.

Примечательно, что в прошлые годы президент всегда принимал участие в праздничных мероприятиях. В 2021 году, например, Владимир Путин окунался в крещенскую прорубь в Подмосковье. Представитель Кремля тогда подчеркнул, что купания стали для главы России традицией, которой он не изменяет.

«Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция», — признавался Песков.

Также в 2018 году Путин окунался в иордань на озере Селигер. Он также посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь. Примечательно, что именно в тот день впервые было сделано заявление, что Владимир Путин неизменно придерживается традиций христианского праздника последние несколько лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

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