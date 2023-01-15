Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
Предстоящую поездку президента в Санкт-Петербург подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
На следующей неделе президент РФ Владимир Путин отправится в Санкт-Петербург, чтобы участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, есть ли в графике у Владимира Путина посещение Санкт-Петербурга для участия в мероприятиях, посвященных годовщине прорыва блокады.
«Есть», — утвердительно ответил пресс-секретарь.
В 2024 году исполнится 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от душегубов, а в январе 2023 года отметят 80-летие прорыва блокады.
Власти Санкт-Петербурга приняли закон о выплатах ветеранам и блокадникам. Их получат 256 тысяч человек. В списки вошли те, кто находился в окруженном городе или участвовал в его обороне и освобождении. Также выплаты коснутся и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд Санкт-Петербурга признал геноцидом действия нацистов в период блокады.
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