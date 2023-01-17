В Петербурге легковушка улетела в Фонтанку

А в Петербурге этой ночью спасателям пришлось доставать из Фонтанки машину и ее водителя.

Белый Hyundai пробил ограждение и приземлился на лед. Очевидцы вызвали экстренные службы. Автомобиль достали с помощью крана, а молодого человека передали медикам — у него переохлаждение.

Не утонула машина буквально чудом — оказавшись на кромке, в считанных сантиметрах от полыньи.

На реках и каналах лед практически сошел. В городе сейчас небывалая для января оттепель. Из-за этого в Петербурге начала оживать природа — распускаются листья и растут грибы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Калуге потерявший сознание водитель устроил массовое ДТП.