В Запорожье помогают наладить водоснабжение

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Жители Мелитопольского района получат питьевую воду.

В Запорожье помогают наладить водоснабжение

Фото: 5-tv.ru

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На освобожденных территориях Запорожской области сейчас налаживают водоснабжение. Жители Мелитопольского района рассказывают, что еще при киевской власти там случались постоянные перебои. Без воды сидели по несколько дней. И это — несмотря на то, что счета старались оплачивать вовремя.

«Мы занимаемся обеспечением воды Мелитопольского района. Объект достаточно долгое время находился без ремонта, средства уходили непонятно куда. В дальнейшем планируется реконструкция и подключение новых абонентов», — рассказал Андрей Сигута, глава администрации Мелитопольского района.

В местной администрации подчеркнули, что жители будут получать не техническую воду для бытовых нужд — как это было раньше — а именно питьевую.

Ранее 5-tv.ru писал, что в новых регионах РФ действует программа льготной ипотеки

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