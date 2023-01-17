В Запорожье помогают наладить водоснабжение
Жители Мелитопольского района получат питьевую воду.
Фото: 5-tv.ru
На освобожденных территориях Запорожской области сейчас налаживают водоснабжение. Жители Мелитопольского района рассказывают, что еще при киевской власти там случались постоянные перебои. Без воды сидели по несколько дней. И это — несмотря на то, что счета старались оплачивать вовремя.
«Мы занимаемся обеспечением воды Мелитопольского района. Объект достаточно долгое время находился без ремонта, средства уходили непонятно куда. В дальнейшем планируется реконструкция и подключение новых абонентов», — рассказал Андрей Сигута, глава администрации Мелитопольского района.
В местной администрации подчеркнули, что жители будут получать не техническую воду для бытовых нужд — как это было раньше — а именно питьевую.
Ранее 5-tv.ru писал, что в новых регионах РФ действует программа льготной ипотеки.
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