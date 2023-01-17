В Запорожье помогают наладить водоснабжение

На освобожденных территориях Запорожской области сейчас налаживают водоснабжение. Жители Мелитопольского района рассказывают, что еще при киевской власти там случались постоянные перебои. Без воды сидели по несколько дней. И это — несмотря на то, что счета старались оплачивать вовремя.

«Мы занимаемся обеспечением воды Мелитопольского района. Объект достаточно долгое время находился без ремонта, средства уходили непонятно куда. В дальнейшем планируется реконструкция и подключение новых абонентов», — рассказал Андрей Сигута, глава администрации Мелитопольского района.

В местной администрации подчеркнули, что жители будут получать не техническую воду для бытовых нужд — как это было раньше — а именно питьевую.

Ранее 5-tv.ru писал, что в новых регионах РФ действует программа льготной ипотеки.