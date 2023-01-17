Украинские военные жалуются на бракованную технику

Великобритания направит Киеву самый значительный за все время пакет военной помощи.

Речь идет о сотне бронетранспортеров, самоходных гаубицах, беспилотниках, ракетах и танках типа «Челленджер».

Для демонстрации боевых возможностей британские военные даже сняли специальное видео.

При этом в Генштабе страны признались, что подобные поставки станут ударом по оборонному потенциалу самого Королевства.

И даже в Киеве нашлись недовольные: бойцы ВСУ жалуются на бракованную технику, поступающую из-за рубежа.

Говорят, что не у всех машин даже двери открываются.

Ранее 5-tv.ru писал, что как минимум девять наемников из США были в Соледаре.