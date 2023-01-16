Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

Как минимум девять американских наемников ведут бои со стороны Украины в Соледаре. Об этом сообщил мобилизованный украинский военный, который сложил оружие. По его словам, это штурмовые подразделения, они ходят со штурмовыми винтовками производства США.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — заявил боевик агентству РИА Новости, повторно подтвердив, что число иностранцев оценивалось в девять человек.

Военнопленный уверен, что это были именно военные из США. Он хорошо знает польский и немного говорит по-английски, поэтому умеет отличать тех и других.

Российские войска сообщили о полном освобождении Соледара 12 января. Этот регион обладает стратегическим значением для выполнения всех целей СВО. Он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск, где ВСУ возвели мощные оборонительные укрепления.

Известно, что через эти регионы проходит линия украинской обороны. В каждом из них есть укрепрайон националистов Незалежной, там проходят пути снабжения группировки ВСУ. После освобождения Соледара получать необходимое снаряжение практически неоткуда.

Это приближает ВС РФ к освобождению Артемовска, за который последние несколько месяцев идут ожесточенные бои. Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные рассматривают вариант отступления из него.