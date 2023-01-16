Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Западные сторонники киевского режима утверждают, что помогают Украине только вооружением. Тогда что в зоне СВО делают иностранные солдаты?

Украинский военнопленный рассказал об американских наемниках в Соледаре

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Как минимум девять американских наемников ведут бои со стороны Украины в Соледаре. Об этом сообщил мобилизованный украинский военный, который сложил оружие. По его словам, это штурмовые подразделения, они ходят со штурмовыми винтовками производства США.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — заявил боевик агентству РИА Новости, повторно подтвердив, что число иностранцев оценивалось в девять человек.

Военнопленный уверен, что это были именно военные из США. Он хорошо знает польский и немного говорит по-английски, поэтому умеет отличать тех и других.

Российские войска сообщили о полном освобождении Соледара 12 января. Этот регион обладает стратегическим значением для выполнения всех целей СВО. Он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) — Северск, где ВСУ возвели мощные оборонительные укрепления.

Известно, что через эти регионы проходит линия украинской обороны. В каждом из них есть укрепрайон националистов Незалежной, там проходят пути снабжения группировки ВСУ. После освобождения Соледара получать необходимое снаряжение практически неоткуда.

Это приближает ВС РФ к освобождению Артемовска, за который последние несколько месяцев идут ожесточенные бои. Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские военные рассматривают вариант отступления из него.

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